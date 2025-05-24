Magnum
Folge 22: Hurrikan Kukana
47 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12
Robin Masters veranstaltet eine große Frühlings-Party, doch die wird überschattet von einem Hurrikan: Die Gäste sind also auf dem Anwesen gefangen inklusive einer jungen Frau, bei der jeden Moment die Wehen einsetzen können. Zudem gibt es noch ein paar uneingeladene Gäste - zwei Ex-Strafgefangene, die auf Diebeszug sind, und eine Person, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Robin Masters zu töten. Magnum hat also mal wieder alle Händer voll zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH