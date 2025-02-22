Ein Fall wie von Agatha ChristieJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Ein Fall wie von Agatha Christie
47 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6
Voller Elan stürzt sich Higgins in die Vorbereitungen einer Kostümparty auf Robin Masters' Anwesen; alle Gäste sollen im Stil der 20er Jahre gekleidet kommen. Fatalerweise wird er kurz vorher von einem Krocketball am Kopf getroffen und glaubt nun, ein berühmter Shakespeare-Darsteller zu sein. Die Situation spitzt sich zu, als einige Juwelen geraubt werden. Mit Hilfe von Robins neuer Assistentin versucht Magnum, den mysteriösen Fall aufzuklären ...
