Magnum

Ein Fall wie von Agatha Christie

Staffel 4Folge 12vom 22.02.2025
Ein Fall wie von Agatha Christie

Ein Fall wie von Agatha ChristieJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 12: Ein Fall wie von Agatha Christie

47 Min.Ab 6

Voller Elan stürzt sich Higgins in die Vorbereitungen einer Kostümparty auf Robin Masters' Anwesen; alle Gäste sollen im Stil der 20er Jahre gekleidet kommen. Fatalerweise wird er kurz vorher von einem Krocketball am Kopf getroffen und glaubt nun, ein berühmter Shakespeare-Darsteller zu sein. Die Situation spitzt sich zu, als einige Juwelen geraubt werden. Mit Hilfe von Robins neuer Assistentin versucht Magnum, den mysteriösen Fall aufzuklären ...

