Magnum
Folge 4: Der Anstandswauwau
47 Min.Ab 12
Magnum begleitet Ricks kleine Schwester Wendy ins Nachtleben von Honolulu, doch kaum sind sie in einem Club angekommen, verschwindet Wendy plötzlich. Magnum sucht die junge Frau, aber ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag erfährt er die tragische Wahrheit: Wendy wurde ermordet! Rick macht seinem Freund Magnum bittere Vorwürfe. Völlig erschüttert will Magnum nun den Mord auf jeden Fall aufklären; erste Hinweise erhält er ausgerechnet von dem berüchtigten Ice Pick.
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH