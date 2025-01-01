Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Ein Liebesbrief auf Abwegen

NBCUniversalStaffel 4Folge 6
Ein Liebesbrief auf Abwegen

Ein Liebesbrief auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 6: Ein Liebesbrief auf Abwegen

47 Min.Ab 12

Gerade noch rechtzeitig kann Higgins die Entführung von Lady Wilkerson verhindern. Vor einigen Jahren lernte er die attraktive Dame kennen und hegte eine tiefe Zuneigung für sie. Jetzt ist sie in finanziellen Schwierigkeiten und bittet Higgins, ihr beim Verkauf ihres Familienschmucks zu helfen. Der willigt natürlich ein, in der Hoffnung, dass seine Gefühle endlich erwidert werden. Doch unglücklicherweise trifft die schöne Frau auf Magnum, und den findet sie interessanter ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen