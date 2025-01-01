Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Späte Rache

Staffel 5Folge 20
Späte Rache

Späte RacheJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 20: Späte Rache

47 Min.Ab 12

Der Franzose Jean Claude Fornier kommt nach Hawaii und bittet Magnum, ihm bei einem Fall zu unterstützen. Er ist auf der Suche nach einem vermissten Erben, auf den ein großes Vermögen wartet. Magnum sagt zu, doch kurze Zeit später erfährt er von Lieutnant Tanaka, wer Fornier wirklich ist - nämlich einer der berühmtesten Polizisten Europas. Und der angebliche Erbe ist in Wahrheit ein mächtiger Drogenboss, der in Honolulu seine dubiosen Geschäfte abwickelt ...

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

