Mac ist wieder da

Staffel 5Folge 3
Folge 3: Mac ist wieder da

47 Min.Ab 12

Nach Dianes Tod versinkt Magnum in Trauer und verliert langsam jeden Bezug zur Realität. Es fällt ihm zunehmend schwer, zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu unterscheiden. In dieser Verfassung glaubt er eines Tages, seinen alten - angeblich verstorbenen - Freund Mac zu sehen. Higgins ist über Magnums Zustand äußerst beunruhigt, der Privatdetektiv beginnt dagegen verbissen hinter dem Phantom herzujagen.

