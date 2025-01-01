Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

NBCUniversalStaffel 5Folge 7
47 Min.Ab 12

Die kleine Elizabeth hört einen Streit ihrer Eltern mit an. Die Auseinandersetzung eskaliert und artet in Handgreiflichkeiten aus, kurz darauf verlässt Greg das Haus. Etwas später wird Elizabeths Mutter Debbie tot aufgefunden. Magnum übernimmt die Ermittlungen und findet heraus, dass Greg eine fragwürdige Vergangenheit hat. Vor seiner Ehe mit Debbie war er schon einmal verheiratet, verschwieg dies jedoch. Und es gibt noch einen weiteren ungeklärten Mord ...

