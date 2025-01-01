Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Ein langer Abschied

NBCUniversalStaffel 6Folge 7
Ein langer Abschied

Magnum

Folge 7: Ein langer Abschied

47 Min.

Zur Beerdigung seines Großvaters reist Magnum nach 13 Jahren wieder in seine alte Heimat. Und kaum ist er dort angekommen, tauchen auch schon alte Erinnerungen wieder auf: Sein Bruder Joey kam in Vietnam ums Leben, und mit seinem Stiefvater Frank gab es immer wieder Konflikte. Der Privatdetektiv ist überzeugt davon, dass Frank der Familie vor langer Zeit einen Brief unterschlagen hat, der die gesamte Familie ins Unglück gestürzt hat ...

