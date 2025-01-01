Magnum
Folge 14: Ein echter Klassiker
46 Min.Ab 12
Hawaii um 1940: Privatdetektiv Thomas Magnum wird von einer gewissen Alicia engagiert, um den Tod ihres Ehemannes zu untersuchen. Bei dem Toten handelt es sich um niemand Geringeren als den einflussreichen Zeitungsmogul Maxfield. Die Polizisten von Hawaii sind der festen Überzeugung, dass es sich um Selbstmord handelt. Doch Magnum gibt seine Nachforschungen nicht auf. Und schon bald steht er selbst im Visier der Ermittler ...
Magnum
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH