Magnum
Folge 20: Reich, berühmt und einsam
46 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 6
Magnum plant ein romantisches Wochenende mit seiner Verlobten Cynthia, doch mitten in die Vorbereitung platzt Andrea, eine seiner Klientinnen. Andrea will Magnum engagieren, denn sie glaubt, der Pornofilmproduzent Danny Nathan tötet seine Darstellerinnen. Magnum geht der Sache auf den Grund, doch schon bald erfährt Nathan von den Nachforschungen des Privatdetektivs. Er setzt einen Schlägertrupp auf ihn an ...
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
6
