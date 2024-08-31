Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Die Lösung - Teil 2

NBCUniversalStaffel 8Folge 13vom 31.08.2024
Die Lösung - Teil 2

Die Lösung - Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 13: Die Lösung - Teil 2

44 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12

Mit Hilfe von Lt. Maggie Poole versucht Magnum herauszufinden, ob seine Tochter Lily noch am Leben ist. Überraschend erscheint sein Großvater auf Hawaii, um mit ihm über die Vergangenheit zu reden. Magnum fasst einen Entschluss: Er kündigt seine Stellung bei Robin Masters. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Als er seiner kleinen Tochter Lily überraschend gegenübersteht, weiß Magnum endlich, was zu tun ist. Aber vorher will er noch einige Dinge zum Abschluss bringen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen