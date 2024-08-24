Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Ein Mann hält sein Wort

NBCUniversalStaffel 8Folge 8vom 24.08.2024
Ein Mann hält sein Wort

Ein Mann hält sein WortJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 8: Ein Mann hält sein Wort

45 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12

Der Killer Quang Ki steht wegen versuchten Mordes an Magnum vor Gericht, doch die Beweise gegen ihn sind mau. Zwar könnte Magnums Ex-Frau Michelle als Zeugin aussagen, aber Magnum möchte nicht, dass sie dadurch wieder in Gefahr gerät. Am Prozesstag schlägt der zuständige Richter den Fall nieder, und Quang Ki kommt frei. Zwei Tage später erhält Magnum eine Videokassette, die zeigt, wie Michelle und seine Tochter Lily ermordet werden ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen