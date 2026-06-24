Major Crimes
Folge 23: Zurück auf Anfang (5)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Lösung des Falles steht kurz bevor, die letzten Puzzleteile müssen nur noch richtig zusammengesetzt werden. Die Suchanfrage nach der Seriennummer der Waffe liefert die letzten Indizien. Die Spannung steigt. Schaffen es die Ermittler, diesen kuriosen Fall nach zwölf Jahren endlich aufzuklären?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen