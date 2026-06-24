Major Crimes
Folge 21: Schockwellen (2)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Das ehemalige Gangmitglied Albert Luna wurde ermordet. Bei seiner Beerdigung kann die Polizei gerade noch die Anwesenden evakuieren, bevor eine gewaltige Explosion den Friedhof verwüstet. Den Ermittlungen zufolge soll der Ex-Marine Cristian Ortiz hinter den Attentaten stecken. Und der hat noch weitere Anschläge geplant. Welchen Hintergrund haben die Taten? Können die Polizisten den Mann rechtzeitig stoppen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen