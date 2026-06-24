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Major Crimes

Schockwellen (2)

WarnerStaffel 5Folge 21vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 21: Schockwellen (2)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Das ehemalige Gangmitglied Albert Luna wurde ermordet. Bei seiner Beerdigung kann die Polizei gerade noch die Anwesenden evakuieren, bevor eine gewaltige Explosion den Friedhof verwüstet. Den Ermittlungen zufolge soll der Ex-Marine Cristian Ortiz hinter den Attentaten stecken. Und der hat noch weitere Anschläge geplant. Welchen Hintergrund haben die Taten? Können die Polizisten den Mann rechtzeitig stoppen?

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