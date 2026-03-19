#7 Dates mit dem Florida-Man, Schuhgeschenke von Trump, falscher Alarm in Miami und News-Quiz für ProfisJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 7: #7 Dates mit dem Florida-Man, Schuhgeschenke von Trump, falscher Alarm in Miami und News-Quiz für Profis
Und wieder geht es rund im wilden, wütenden, aber entertainment-forever, Amerika! In der neuen Folge von Make America, Good Again sprechen Ricardia Bramley und Karl-Theodor zu Guttenberg eben über das stark polarisierte und polarisierende Amerika. Vor allem wird es darum gehen, wann die Teilung sich vollzogen hat und was das mit einem Florida-Man in den 1990ern zu tun hat. Wir reden über viel zu große Schuhe bei Politikern, mit viel zu kleinen Fußstapfen, darüber welche Tageszeitung die allerbeste der Welt ist, zumindest laut KT Guttenberg, und warum ihr jetzt dringend einen Science-Fiction Film sehen, müsst, der euch viel Glück wünscht, viel Spaß, und nicht sterben!_x000B_Wir testen außerdem KT Guttenbergs Schnelligkeit und finden heraus, was laut Ricardia Bramley das beste "Gebäck" der Welt ist. All das in der neuen Action-reichen Folge von Make America Good Again! Link zum New York Times Artikel von David French: https://www.nytimes.com/2026/03/15/opinion/trump=talarico-maga-religious-political-division.html Link zum Bild von Marco Rubio mit zu großen Schuhen: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15452727l.Marco-Rubio-new-shoes-White-House-Donald-Trump.html Credits: © CNN: https://www.cnn.com/2026/03/15/politics/video/pete-buttigieg-war-iran-transportation-secretary-trump-obama-pentagon-white-house © CNN https://edition.cnn.com/2026/03/13/politics/video/trump-iran-war-will-be-over-when-i-feel-it-in-my-bones © ABC News: https://www.youtube.com/watch?v=Z|cxwxMMjXg&t=1s ca. 3:10-3:18 „Agnes gives birth” Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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