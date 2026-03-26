#8 Ist Trump religiös? Rics Gotteserfahrung am Times Square, der irre Flughafen-Streik in TexasJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 8: #8 Ist Trump religiös? Rics Gotteserfahrung am Times Square, der irre Flughafen-Streik in Texas
Religion bei MAGA und Democrats, Chaos um den TSA-Streik, KI und die Polizei, News-Blitzrunde Hosts Ricardia Bramley und KT Guttenberg sprechen heute über die Bedeutung von Religion in der Politik, in der Kultur, und in der Gesellschaft der USA. Welche Rolle spielt Religion für Donald Trump, die MAGA-Bewegung, sowie Wahlkämpfe, die sich plötzlich nur noch um die Themen Abtreibung, Immigration, oder auch Rechte der Queer-Community zu drehen scheinen, egal, was sonst noch so im Land gerade passiert. KT Guttenberg berichtet von seinen aktuellen Flughafen – Erlebnissen rund um den TSA-Streik, denn er ist frisch aus Texas zurück. Ricardia erzählt, wie sie Gott in einem Theater am Times Square fand, Beide lachen über Einen Vorfall, bei dem die Polizei und die Künstliche Intelligenz aus Versehen den Froschkönig bemühen, und natürlich gibt es mal wieder das nicht allzu ernst zu nehmende News-Quiz. Und welchen Film ihr unbedingt dieses Wochenende sehen solltet, das verrät euch Ricardia, denn sie hat den niedlichsten Alien seit E.T. entdeckt. Viel Spaß bei der neuen Folge von Make America GOOD Again. Credits: © CBS: https://www.instagram.com/reel/DSlqkziEhi2Pigsh=MTJrenFucHIxMTU2bQ== Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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