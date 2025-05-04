WG-Leben zwischen Berlin, Mallorca & MannheimJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 28: WG-Leben zwischen Berlin, Mallorca & Mannheim
30 Min.Ab 12
Paul startet mit Tee und einem späten Frühstück in den Tag – später geht’s auf ein Date. Gina shootet auf Malle Promos für ihre neuen Songs. Dennis präsentiert sein Starterpaket, trainiert im Gym und entspannt mit Fußball. Xenia bleibt in Berlin, feiert Grace' Geburtstag, während Can nach Mannheim reist. Abends tauscht sich Paul mit seiner besten Freundin aus – Dating-Talk inklusive.
Make Me Famous
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
