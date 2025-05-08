Make Me Famous
Folge 32: Vom Feiern zurück zum Alltag
30 Min.Ab 12
Nach der Partynacht schauen Paul, Xenia und Can einen Film in der Villa. Nasrin bereitet sich mit Josh in Köln auf das KDRS-Event vor, während Gina bei „Most Wanted“ startet. Paul springt in den Pool, macht Wäsche und kocht später mit Xenia und Can Kartoffelbrei mit Kimchi. Der Tag endet mit Essen und „Stirnraten“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn