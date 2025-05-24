Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Geburtstagsstress & WG-Mythen

Geburtstagsstress & WG-Mythen

Make Me Famous

Folge 48: Geburtstagsstress & WG-Mythen

30 Min.Ab 12

Während sich alles auf Ginas große Geburtstagsparty vorbereitet, sorgt „Nicole", die erfundene Mitbewohnerin, für Lacher in der WG. Xenia bekommt Besuch von Freundin Alena, Can holt Selin vom Bahnhof, und gemeinsam wird für die Feier eingekauft. Gina organisiert Deko, Pizza und Kooperationsgetränke. Derweil zieht Dennis zurück nach Mallorca, zeigt Meerblick und macht sich fürs Gym bereit. Abends geht's für Paul, Can und Selin auf eine Techno-Party.

