Makellos

Makellos - Eine kurze Welle des Glücks

ORF2Staffel 1Folge 2vom 10.03.2026
Makellos - Eine kurze Welle des Glücks

Makellos

Folge 2: Makellos - Eine kurze Welle des Glücks

90 Min.Folge vom 10.03.2026

Leidenschaft flammt auf, Lügen brechen auf: Ein einziger Fehltritt stellt Constanzes Leben auf die Probe. Constanze (Adele Neuhauser) steckt in einer lieblosen Ehe, während nur das gemeinsame Trachtengeschäft funktioniert. Auf der Suche nach Leidenschaft beginnt sie eine Affäre mit dem jüngeren Escort Ricardo (Manuel Rubey), ohne zu wissen, dass ihre Hotelbesuche heimlich gefilmt werden. Als Anton ein Erpressungsvideo erhält, verdächtigt er Ricardo. Constanze zweifelt an allem, doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das die Situation dramatisch verändert. Besetzung: Adele Neuhauser (Constanze Laux) Manuel Rubey (Ricardo Westerhoff) Caroline Frank (Karin Biederstädt) Ulrich Noethen (Anton Laux) Jochen Busse (Richard Westerhoff) Lisa Kreuzer (Gerda) Regie: Dirk Kummer Drehbuch: Uli Brée Bildquelle: ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg

ORF2
