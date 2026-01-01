Staffel 1Folge 6vom 04.01.2026
Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Dave
Folge 6: Bungalow mit Luxusseite
42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Ryan und Alisa haben sich dazu entschieden, mit ihrer Familie in einen Bungalow zu ziehen und hier ihren Lebensabend zu verbringen. Sie bitten Kortney und Dave um Hilfe, die ihrem neuen Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen sollen. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen