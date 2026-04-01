Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 10: Calea & Blake
43 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Calea und Blake trifft ein harter Schicksalsschlag: Blake wird mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert. Nun ist das Paar mit zwei Kindern fest entschlossen, ihr Haus in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Kortney und Kenny erschaffen einen Traumgarten für den kranken Ehemann, damit er den Rest seines noch kurzen Lebens dort verbringen kann. Zudem wollen die Profis ein gemütliches Zuhause für die ganze Familie einrichten.
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow, Reality
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
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