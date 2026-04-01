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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Calea & Blake

sixxStaffel 3Folge 10vom 11.04.2026
Calea & Blake

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 10: Calea & Blake

43 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Calea und Blake trifft ein harter Schicksalsschlag: Blake wird mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert. Nun ist das Paar mit zwei Kindern fest entschlossen, ihr Haus in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Kortney und Kenny erschaffen einen Traumgarten für den kranken Ehemann, damit er den Rest seines noch kurzen Lebens dort verbringen kann. Zudem wollen die Profis ein gemütliches Zuhause für die ganze Familie einrichten.

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