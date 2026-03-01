Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Folge 4: Tatum & Michael
42 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Michael und Tatum haben eine lange Zeit ihre Träume von einem schönen Zuhause vernachlässigt, um stattdessen das Geld an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Jetzt ist das Paar bereit, ihre Wohnräume nach den langersehnten Wünschen von Kortney und Kenny umgestalten zu lassen. Das Experten-Duo hat viel zu tun, da das Haus nach einer Zeitkapsel aus den 1980er Jahren aussieht. Werden das Ehepaar und ihre drei Kinder am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein?
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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Corus Entertainment Inc.
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