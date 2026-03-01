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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Dana & Phil

sixxStaffel 3Folge 5vom 28.03.2026
Dana & Phil

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 5: Dana & Phil

42 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Dana und Phil sind mit ihrem Baby und drei Hunden in eine familienfreundliche Gegend gezogen. Doch die frischgebackenen Eltern sind mit ihrem Haus überhaupt nicht zufrieden. Dana arbeitet als Hundefriseurin und möchte bei sich zuhause einen Salon einrichten. Deshalb ist es ihr wichtig, bei der Umgestaltung mit Kortney und Kenny mitzuwirken. Zudem merken die Profis bereits auf den ersten Blick, dass sie eine Menge zu tun haben.

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