Malo Korrigan
Folge 21: Operation „Black Sun“
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Plötzlich und unerklärlich stirbt die Sonne im Sol Morituri System ab. In wenigen Tagen wird sie ganz erlöschen, womit alle sie umgebenden Planeten und Lebensformen ebenfalls erfrieren werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF