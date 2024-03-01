Malo Korrigan
Folge 22: Das eigene Schiff
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Kosmokratische Liga will Trucker-Raumschiffe per Gesetz verbieten. Der Eigentümer der Flotte bietet Cyana einen neuen Job als Pilotin an. Bald stellt sich jedoch heraus, dass dies ein Trick des Konsortiums ist, und Cyana gerät in große Gefahr.
