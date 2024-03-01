Malo Korrigan
Folge 24: Die Zeitspalte
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Crew der Starduke begegnet der Kosmonautin Alison Bracket aus dem 21. Jahrhundert, die in eine Zeitspalte geraten ist. Malo will ihr helfen, in ihre Zeit zurückzukehren, doch die Zeitspalte befindet sich unter der Kontrolle des Konsortiums.
