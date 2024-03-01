Malo Korrigan
Folge 26: Angeklagt
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo und seine Freunde werden als Gesetzlose und Spione angeklagt und zur Aburteilung vor die Kosmokratische Liga gebracht. Beim Prozess, bei dem der Anwalt des Konsortiums gefälschte Beweise vorlegt, kommt es zum Eklat.
