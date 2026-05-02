Mama ist die Best(i)e: Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Mama ist die Best(i)e
Folge 2: Mama ist die Best(i)e: Teil 2
89 Min.Folge vom 02.05.2026
Glorias Rachefeldzug spitzt sich zu: Unbemerkt setzt sie mit ihren Verbündeten alle Beteiligten unter Druck und wartet nur auf den entscheidenden Fehler des wahren Täters. Als nahe der Villa eine weitere Leiche auftaucht, wachsen bei Kripo-Ermittlerin Regula Fritsch erstmals die Zweifel an Glorias Verurteilung. Saß sie tatsächlich unschuldig im Gefängnis? Und falls ja, wer steckt hinter dem Mord an Glorias Ehemann Victor? Das große Finale des packenden Krimi-TV-Events mit Adele Neuhauser.
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Mama ist die Best(i)e
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