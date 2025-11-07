Staffel 4Folge 22vom 07.11.2025
Folge 22: Ein höllischer Taco
19 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Casey Webb begibt sich nach Portland in Maine. Hier wartet nicht nur eine verrückte Kartoffel-Donut-Mischung auf ihn, er darf sich auch auf ein Surf-and-Turf-Lobster-Liebesfest freuen. Die Krönung seiner Reise stellt ein riesiger Taco dar, den der Foodie auf einen Satz verschlingen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2008
