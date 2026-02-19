Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit
Folge 7: Plastikbehälter
48 Min.Folge vom 19.02.2026
Kann man unseren Alltag tatsächlich durch zeitsparende Erfindungen optimieren? Die Menschen streben danach, jede Minute, sogar jede Sekunde ihres Lebens zu optimieren und zeitlich noch besser zu nutzen. Aber sparen wir dank moderner High-Tech-Erfindungen in unserem Alltag Lebenszeit? Und wieviel davon jetzt ganz genau?
Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit
