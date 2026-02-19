Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit

Plastikbehälter

ServusTVStaffel 1Folge 7vom 19.02.2026
Plastikbehälter

PlastikbehälterJetzt kostenlos streamen

Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit

Folge 7: Plastikbehälter

48 Min.Folge vom 19.02.2026

Kann man unseren Alltag tatsächlich durch zeitsparende Erfindungen optimieren? Die Menschen streben danach, jede Minute, sogar jede Sekunde ihres Lebens zu optimieren und zeitlich noch besser zu nutzen. Aber sparen wir dank moderner High-Tech-Erfindungen in unserem Alltag Lebenszeit? Und wieviel davon jetzt ganz genau?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit
ServusTV
Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit

Man vs. Time - Im Wettlauf mit der Zeit

Alle 1 Staffeln und Folgen