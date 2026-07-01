Man with a Plan
Folge 1: Ehefrauensicher
21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Der erste gemeinsame Arbeitstag von Adam und Andi steht an. Adam gestaltet das Büro "ehefrauensicher", um seiner Frau das Chaos, das normalerweise herrscht, zu verheimlichen. Außerdem scheint Lowell ein Geheimnis zu haben, denn Andi findet in seiner Schreibtischschublade einen Mietvertrag ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
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