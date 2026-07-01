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Man with a Plan

Ehefrauensicher

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 06.07.2026
Ehefrauensicher

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Man with a Plan

Folge 1: Ehefrauensicher

21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Der erste gemeinsame Arbeitstag von Adam und Andi steht an. Adam gestaltet das Büro "ehefrauensicher", um seiner Frau das Chaos, das normalerweise herrscht, zu verheimlichen. Außerdem scheint Lowell ein Geheimnis zu haben, denn Andi findet in seiner Schreibtischschublade einen Mietvertrag ...

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