Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Man with a Plan

Salamibetrug

PULS 4Staffel 3Folge 8vom 11.05.2026
Salamibetrug

SalamibetrugJetzt kostenlos streamen

Man with a Plan

Folge 8: Salamibetrug

20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Die Beziehung zwischen Adam und seiner Tochter Kate ist nicht mehr so innig wie früher. Als Kate der Familie eröffnet, ab sofort Veganerin zu sein, wittert Adam seine Chance, der Teenagerin wieder näherzukommen. Er verspricht ihr, auch vegan zu leben. Doch seine Liebe zum Fleisch ist einfach zu groß ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Man with a Plan
PULS 4
Man with a Plan

Man with a Plan

Alle 1 Staffeln und Folgen