Man with a Plan
Folge 8: Salamibetrug
20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Die Beziehung zwischen Adam und seiner Tochter Kate ist nicht mehr so innig wie früher. Als Kate der Familie eröffnet, ab sofort Veganerin zu sein, wittert Adam seine Chance, der Teenagerin wieder näherzukommen. Er verspricht ihr, auch vegan zu leben. Doch seine Liebe zum Fleisch ist einfach zu groß ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Man with a Plan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Unterhaltung, Elternschaft, Gemeinschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 3: CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren