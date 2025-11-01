Maria Theresia - Monarchin und MusicalheldinJetzt kostenlos streamen
Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin
Folge 1: Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin
Mitreißende Lieder, kühne Sprünge und ein neuer Blick auf eine historische Ikone: In der Making-of-Dokumentation zu "Maria Theresia – First Working Mom“ erleben Zuschauer hautnah, wie ein außergewöhnliches Musicalprojekt entsteht. Die Produktion bringt das Leben der Habsburger Herrscherin auf die Bühne – kraftvoll, modern und überraschend aktuell. Im Zentrum steht Maria Theresia als erste „Working Mom“ Europas: Staatsoberhaupt, Mutter von 16 Kindern und politische Strategin im Korsett der Geschichte. Doch das Musical zeigt sie nicht nur als historische Figur, sondern als starke Frau, die zwischen Pflicht, Familie und Selbstbehauptung balanciert – ein Thema, das bis heute relevant ist. Die Making-of-Doku begleitet das kreative Team hinter den Kulissen: von den ersten musikalischen Skizzen über die Proben bis hin zur Entwicklung des Bühnenbildes. Dabei wird deutlich: Dieses Musical ist nicht nur ein künstlerisches Experiment, sondern auch ein Statement – für weibliche Führungskraft, kreative Erneuerung und die Kraft der Bühne. Bildquelle: ORF/VBW/Deen van Meer
