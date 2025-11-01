Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.11.2025
Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Maria Theresia - Monarchin und MusicalheldinJetzt kostenlos streamen

Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Folge 1: Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

30 Min.Folge vom 01.11.2025

Mitreißende Lieder, kühne Sprünge und ein neuer Blick auf eine historische Ikone: In der Making-of-Dokumentation zu "Maria Theresia – First Working Mom“ erleben Zuschauer hautnah, wie ein außergewöhnliches Musicalprojekt entsteht. Die Produktion bringt das Leben der Habsburger Herrscherin auf die Bühne – kraftvoll, modern und überraschend aktuell. Im Zentrum steht Maria Theresia als erste „Working Mom“ Europas: Staatsoberhaupt, Mutter von 16 Kindern und politische Strategin im Korsett der Geschichte. Doch das Musical zeigt sie nicht nur als historische Figur, sondern als starke Frau, die zwischen Pflicht, Familie und Selbstbehauptung balanciert – ein Thema, das bis heute relevant ist. Die Making-of-Doku begleitet das kreative Team hinter den Kulissen: von den ersten musikalischen Skizzen über die Proben bis hin zur Entwicklung des Bühnenbildes. Dabei wird deutlich: Dieses Musical ist nicht nur ein künstlerisches Experiment, sondern auch ein Statement – für weibliche Führungskraft, kreative Erneuerung und die Kraft der Bühne. Bildquelle: ORF/VBW/Deen van Meer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin
ORF2
Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Maria Theresia - Monarchin und Musicalheldin

Alle 1 Staffeln und Folgen