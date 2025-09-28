Marianne Mendt - MomendtsJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Marianne Mendt - Momendts
74 Min.Folge vom 28.09.2025
Höhepunkte eines Galakonzerts aus dem Etablissement Ronacher mit Marianne Mendt & Mega Big Band. Marianne Mendt zeigt in diesem Konzert wieder einmal ihre musikalische Vielfalt, unterstützt von einem 50 Mann starken orchester unter der musikalischen Leitung von Richard Oesterreicher. Buch: Marianne Mendt & Günther Huber Regie: Volker Grohskopf Bildquelle: ORF/Ali Schafler
