ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 28.09.2025
74 Min.Folge vom 28.09.2025

Höhepunkte eines Galakonzerts aus dem Etablissement Ronacher mit Marianne Mendt & Mega Big Band. Marianne Mendt zeigt in diesem Konzert wieder einmal ihre musikalische Vielfalt, unterstützt von einem 50 Mann starken orchester unter der musikalischen Leitung von Richard Oesterreicher. Buch: Marianne Mendt & Günther Huber Regie: Volker Grohskopf Bildquelle: ORF/Ali Schafler

ORF III
