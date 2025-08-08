Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 7vom 08.08.2025
89 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 12

Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis lebt Rasmus Tauber als Dauergast auf einem Campingplatz. Als dort Schüsse fallen, entrinnt er mit knapper Not dem gezielten Anschlag. Der Platzwart aber stirbt. Taubers Ex-Frau Gwen hatte ihren Mann einst wegen Stalkings angeklagt. Bis heute leidet sie an den Folgen seiner Belästigungen. Im Zuge der Ermittlungen erfährt Kommissarin Marie Brand, dass der unberechenbare Psychopath bereits ein neues Opfer im Visier hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Besetzung: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Jürgen Simmel) Thomas Heinze (Dr. Engler) Stephanie Kämmer (Tina) David Rott (Rasmus Tauber) Anna Brüggemann (Gwen Tauber) Lara Feith (Paula Stetten) Rafael Gareisen (Simon Stagad) Regie: Michael Zens Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Uwe Neumeister Bildquelle: ORF/ZDF/Martin Valentin Menke

