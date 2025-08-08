Marie Brand und die verfolgte BrautJetzt kostenlos streamen
Marie Brand
Folge 7: Marie Brand und die verfolgte Braut
Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis lebt Rasmus Tauber als Dauergast auf einem Campingplatz. Als dort Schüsse fallen, entrinnt er mit knapper Not dem gezielten Anschlag. Der Platzwart aber stirbt. Taubers Ex-Frau Gwen hatte ihren Mann einst wegen Stalkings angeklagt. Bis heute leidet sie an den Folgen seiner Belästigungen. Im Zuge der Ermittlungen erfährt Kommissarin Marie Brand, dass der unberechenbare Psychopath bereits ein neues Opfer im Visier hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Besetzung: Mariele Millowitsch (Marie Brand) Hinnerk Schönemann (Jürgen Simmel) Thomas Heinze (Dr. Engler) Stephanie Kämmer (Tina) David Rott (Rasmus Tauber) Anna Brüggemann (Gwen Tauber) Lara Feith (Paula Stetten) Rafael Gareisen (Simon Stagad) Regie: Michael Zens Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Uwe Neumeister Bildquelle: ORF/ZDF/Martin Valentin Menke
