ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 12.01.2026
45 Min.Folge vom 12.01.2026

Eigenmarken haben im Lebensmittelhandel nahezu die Hälfte des Marktes erreicht. Die großen Handelsketten erweitern ihr Sortiment an Handelsmarken kontinuierlich. Diese Produkte sind ausschließlich bei einem Händler erhältlich und werden oft als No-Name-Ware angeboten. Die Reportage zeigt, wie hoch das tatsächliche Sparpotenzial ist. Verglichen werden unter anderem Kaffeeprodukte sowie Waschmittel im Test gegen bekannte Marken wie Persil und Ariel. Außerdem zeigt der Film, hinter welchen No-Name-Produkten sich Markenhersteller verbergen und wie sich solche Produkte erkennen lassen. Bildquelle: ORF/Bavaria

ORF III
