Married to Real Estate

Alles unter einem Dach

HGTV Folge vom 11.11.2025
Alles unter einem Dach

Alles unter einem DachJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 11.11.2025: Alles unter einem Dach

44 Min.Folge vom 11.11.2025

Nach vielen Jahren der Familienarbeit steht für eine Frau ein neuer Lebensabschnitt bevor. Mit Unterstützung von Egypt und Mike überlegt sie, ob sie ihr jetziges Haus renovieren oder in ein kleineres Townhome ziehen soll. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile und spiegeln ihre veränderten Bedürfnisse wider. Am Ende geht es um die richtige Entscheidung für die nächste Lebensphase.

