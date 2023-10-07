Married to Real Estate
Folge vom 07.10.2023: Mieten auf Zeit
45 Min.Folge vom 07.10.2023
Ein Paar, das vor kurzem ein Haus geerbt hat, möchte die kleine Immobilie in ein Ferienhaus zur Kurzzeitvermietung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern umbauen lassen. Das Paar hat einiges an Geld zurückgelegt, um eine große Renovierung stemmen zu können. Egypt und Mike stellen ihr Fachwissen in Sachen Bau und Design zur Verfügung und verwandeln das abgenutzte, alte Haus in einen traumhaften Boho-Bungalow, der in Zukunft viele Reisende beherbergen kann.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
