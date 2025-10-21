Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Married to Real Estate

Ein Haus für Mann und Hund

HGTVFolge vom 21.10.2025
Ein Haus für Mann und Hund

Ein Haus für Mann und HundJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 21.10.2025: Ein Haus für Mann und Hund

44 Min.Folge vom 21.10.2025

Ein Junggeselle möchte endlich sesshaft werden und sucht ein Zuhause in der Nähe seiner Familie. Als ein Haus in perfekter Lage auf den Markt kommt, ergreift er die Gelegenheit. Egypt und Mike übernehmen die Renovierung, um die veraltete Immobilie in einen modernen Rückzugsort zu verwandeln – mit genügend Platz für Gäste und seinen treuen Vierbeiner.

Alle verfügbaren Folgen