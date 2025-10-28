Married to Real Estate
Folge vom 28.10.2025: Von Virginia nach Atlanta
44 Min.Folge vom 28.10.2025
Eine Familie möchte ihr Zuhause in Virginia hinter sich lassen und in Alpharetta, Georgia, einen Neuanfang wagen. Mit Kind und Kegel brauchen sie ein Haus, das gleichermaßen friedlich und charmant ist. Egypt und Mike helfen dabei, den perfekten Ort zu finden und zu gestalten – eine Mischung aus Funktionalität, Wärme und Eleganz.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
