Married to Real Estate
Folge vom 04.11.2023: Ein Haus für immer
44 Min.Folge vom 04.11.2023
Sabrina und Scott leben in Virginia-Highland und haben zwei Kinder. Vor zehn Jahren haben sie ihr Haus gekauft und einen Teil davon renoviert. Nun überlegen sie, ob sie noch mal renovieren oder sich gleich etwas neues, bezugsfertiges kaufen sollen. In eine Renovierung würden sie 50.000 Dollar investieren, bei einem Verkauf hätten sie 1,5 Millionen zur Verfügung. Egypt und Mike helfen der Familie bei der Entscheidung, ob sie umziehen oder bleiben und den Keller ausbauen sollen.
