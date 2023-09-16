Zum Inhalt springenBarrierefrei
Married to Real Estate

Von der Bay Area nach Atlanta

Folge vom 16.09.2023
Von der Bay Area nach Atlanta

Von der Bay Area nach AtlantaJetzt kostenlos streamen

Married to Real Estate

Folge vom 16.09.2023: Von der Bay Area nach Atlanta

44 Min.Folge vom 16.09.2023

Mark und Mahea sind bereit, ihr Reihenhaus in San Francisco zu verlassen, um in Smyrna in Georgia ein größeres Grundstück für ihr Geld zu bekommen. Da sie sich in der Kleinstadt noch nicht so gut auskennen, brauchen sie die Hilfe von Egypt und Mike, um das perfekte neue Haus zu finden. Das Paar möchte jeden Quadratzentimeter Platz ausnutzen, um sich auszubreiten, also tüftelt Egypt den perfekten Grundriss aus, indem sie einen unfertigen Keller auf alle Bedürfnisse der Familie zuschneidet. Egypt und Mike verwandeln eine leere Leinwand in ein unglaubliches Zuhause für die ganze Familie.

