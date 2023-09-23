Married to Real Estate
Folge vom 23.09.2023: Suche Haus für Hund
44 Min.Folge vom 23.09.2023
Shavon und John sind gerade nach Atlanta gezogen. Dass sie zum ersten Mal Eigentümer eines Hauses sein werden, hält sie nicht davon ab, genau zu wissen, was sie wollen: einen modernen, aber dennoch natürlichen Look mit viel Freiraum für ihren Hund zum Spielen. Während Egypt daran arbeitet, diesen Wunsch nach Ästhetik im ganzen Haus zu verwirklichen, ist Mike damit beschäftigt, all ihre zusätzlichen Wünsche zu erledigen, um die Villa perfekt zu machen. Sie öffnen die Küche und den Wohnbereich, entwerfen ein neues Badezimmer und bauen einen kleinen Rückzugsort für Oliver ein.
