Married to Real Estate
Folge vom 14.10.2025: Das Haus in Lake Forest
44 Min.Folge vom 14.10.2025
Eine junge Familie ist dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause, da ihr Kleinkind gerade laufen lernt und der Platz knapp wird. Obwohl sie ein gutes Gespür für Design haben, fehlt ihnen die richtige Immobilie. Egypt und Mike stehen nun vor der Aufgabe, ein Haus zu finden, das allen Ansprüchen genügt und gleichzeitig zu einem echten Wohlfühlort wird.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.