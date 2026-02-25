Marvellous Machines: Stille HeldenJetzt kostenlos streamen
Marvellous Machines
Folge 1: Marvellous Machines: Stille Helden
44 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Mit Hochdruck gegen Gummiabrieb: Ein gigantischer Staubsauger reinigt die Landebahnen am Flughafen vom gefährlichen Belag. Atomuhren, die alle 10 Millionen Jahre nur eine Sekunde abweichen. Eine Wunderwaffe gegen Schlaglöcher. Diese Maschinen sind die stillen Helden unserer Zeit, unverzichtbar, doch oft unbemerkt. In dieser Folge lüften wir das Geheimnis dieser unsichtbaren Wächter der Technikwelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Machines
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6