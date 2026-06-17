Marvellous Machines: Kolosse aus StahlJetzt kostenlos streamen
Marvellous Machines
Folge vom 17.06.2026: Marvellous Machines: Kolosse aus Stahl
44 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6
Wie hebt man eine Superjacht ohne Kratzer aus dem Wasser? Was braucht es, um eine Hochgeschwindigkeitsbrücke für Züge zu bauen? Welche Seilbahn schafft es, den höchsten Berg Deutschlands zu erklimmen? Und wie muss eine Maschine konstruiert sein, um eine NASA-Rakete zur Startrampe zu bringen? Wunderwerke der Technik, die Schwerstlasten bewegen. Präzision und menschliches Können. Nur die kräftigsten Geräte kommen zum Einsatz, um täglich Höchstleistungen zu vollbringen. Marvellous Machines eben.
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Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt