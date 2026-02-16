Marvellous Machines: Bionik GigantenJetzt kostenlos streamen
Marvellous Machines
Folge 5: Marvellous Machines: Bionik Giganten
44 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Diese majestätischen Maschinen sind vom Tierreich inspiriert: Menzi Mucks Schreitbagger bewältigt selbst schwierigstes Gelände. Der mechanische Oktopus „Da Vinci“ führt mit großer Präzision chirurgische Operationen durch. Und: Roboterhund Dave saniert den Flughafentunnel Heathrow, erstellt autonom 3D-Scans und lädt sich selbstständig auf. Sie alle beweisen, dass Mutter Natur wirklich am besten weiß, wie es geht!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Machines
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6