Mit asiatischem TwistJetzt ohne Werbung streamen
Marys Küchenzauber
Folge 21: Mit asiatischem Twist
19 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Mary Berg möchte ihre beste Freundin Veronica, eine anspruchsvolle Feinschmeckerin, mit einem asiatischen Menü beeindrucken. Sie bereitet dafür knusprig frittiertes Hühnchen, herzhafte Käse-Eggettes und dazu einen erfrischenden Napa-Kohlsalat als Beilage zu.
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Marys Küchenzauber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited