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Marys Küchenzauber

Große Portionen für großen Appetit

sixxStaffel 1Folge 22vom 13.06.2026
Große Portionen für großen Appetit

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Marys Küchenzauber

Folge 22: Große Portionen für großen Appetit

19 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Mary Berg kocht für ihren guten Freund Rob ein üppiges Menü voller Käse. Auf dem Speiseplan steht eine Vier-Käse-Lasagne mit drei Fleischsorten und einer aromatischen Tomatensauce, dazu ein knackiger Caesar Salad mit würzigem Dressing. Als krönenden Abschluss zaubert Mary eine cremigen Salted-Caramel-Käsekuchen mit einem knusprigen Brezelboden und einem selbstgemachten Whiskey-Karamell - ein Dessert, das süße und salzige Noten perfekt vereint.

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